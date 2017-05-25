夜問打權》外商撤台 蔡沒作為

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！ （圖／中天提供）

費鴻泰（右起）、李勝峰、王鴻薇，受邀參加夜問打權。（圖／中天提供）

外商可口可樂、達美航空，銀行，餐飲業接連撤台，政府沒作為！不敢承認外商出走真正原因？背後警訊為何，難道蔡政府看不到？ 一例一休讓外資一個個揮別台灣市場，百姓苦哈哈， 小英還敢說「不選舉不知做啥」？

全球挖角搶人才！ 台灣低薪人才留不住也招不進？ 吸引人才條件日本、新加坡、韓國、大陸都強過台灣，年領至少2千萬的林全不懂年輕人的苦，曾說：「漲價必然」和「低薪短期難解」， 蔡政府上任喊「扭轉低薪」成空頭支票？ 近日林全再失言再添亂：「把重視工作愉快的人留下來」，所以年輕人薪水低沒關係？現在年輕人一天花400吃飯被嫌奢移，究竟要低薪年輕人多省？ 再省台灣能省出競爭力嗎？

亞洲第一國！ 大法官宣告民法違憲，台灣同婚2年後合法。「挺同」和「反同」政治核彈誰來拆彈？大法官安全下莊，修民法還是立專法，放任行政院、立法院、立委們各方吵，同婚修法還是路漫漫…，妣考邱部長噤聲，柯建銘：「臨時會不處理」，蔡英文還是要想想？最重要的，有想過如何彌平因同婚議題撕裂人民的情感造成後遺症？

蔡政府施政都以選票優先？ 如果大法官說民法違憲，那也要想想違憲的社維法、都更法和黨產法吧…來賓李勝峰還點出這次因同婚議題釋憲，所陷入的憲政危機…

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

費鴻泰(立法委員)

李勝峰(政治評論員)

王鴻薇(台北市議員)

鍾小平(台北市議員)

鄭照新(國會助理)

(中時電子報)