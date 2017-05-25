3女兒辣媽警 獲績優警勤區第一名

台中市警察局第四分局南屯派出所林佩君把里民當家人，關懷弱勢家庭，獲台中市績優警勤區第一名。（台中市警局四分局提供）

台中市警察局第四分局南屯派出所林佩君（右），獲得今年台中市警察局績優警勤區第一名，台中市警察局長陳嘉昌（左）頒發獎座給予鼓勵。（台中市警局四分局提供）

南屯所女警林佩君代表第四分局參加台中市警局績優警勤區的選拔，拔得頭籌，不僅榮獲「台中市警察局績優警勤區第一名」另獲警政署核定為「106年全國績優警察勤務區」之殊榮。

台中警4分局指出，林佩君102年分派至該所服務，專責南屯里的管區工作，平日即以「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的同理心來經營警勤區，與轄區里民眾建立起良好的警民關係，從做好戶口普查中，確實掌握區內治安人口，關懷獨居長者等，也與社區大樓管理員、總幹事等保持密切聯繫，里民有任何法律問題，也都盡力解答，把警勤區內的里民當成自己的家人一樣。

林佩君是有著3個女兒的媽，雖然如此，仍竭盡所能做好警察工作，維護社區治安，盡力讓家庭與工作都兼顧，自102年從警自今，一天一腳印，用心看待警務工作，本著熱心服務的理念，遇到有困境的弱勢家庭，即時通報里辦公室、區公所及民間社福團體給予協助。

林佩君表示，能獲得此榮譽是肯定，也是責任的加重，將保持一顆熱誠的心，繼續為民眾服務。

(中時)