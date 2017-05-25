南投市公所支持愛心義賣 助弱勢挺小天使

中時
南投市公所支持愛心義賣　助弱勢挺小天使
宋懷琳(左)購買義賣商品、挺小天使。(沈揮勝翻攝)
南投市公所支持愛心義賣　助弱勢挺小天使
輔導單位與愛心小天使們快樂合照。(沈揮勝翻攝)

南投縣南投國中技藝專班自製土司、麵包，小天使們製作花生糖、牛軋糖及自種的蔬菜，25日在南投市台灣銀行前義賣，義賣所得全數捐給麻煩小天使協會，籌備天使家園經費；市長宋懷琳特別前往「交關」，並籲請民眾支持弱勢群體。

南投國中輔導主任羅丞書表示，南投國中資源班與麻煩小天使協會在課程上多有配合，此次義賣活動，讓同學從中學習與人應對說明自己製作的東西建立自信心。

(中時)

關鍵字：天使義賣國中南投南投市
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