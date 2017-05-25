弱男遭惡整當人肉鞭炮 肛門遭插沖天炮
好殘忍，真實世界上演人肉鞭炮！臉書「黑色豪門企業」上傳一段4名穿著「和格鷹架」工程制服的男子，以鞭炮繞頸點燃惡整，還在他肛門插沖天炮，影片一上傳，網友痛批豬狗不如；台中市烏日警分局也循線前往該鷹架公司登記在烏日的地址查訪，但屋內無人。警方強調，從影片看，已明顯涉及傷害、社會秩序維護法，將要求雙方到案說明。
從影片看，4名穿著「和格鷹架」紅色制服上衣的男子，要一名光頭男子，脫下褲子，並以一根沖天炮插入其肛門，光頭男苦笑哀求說「換一支啦，這支太短了，會燒到屁股」。
未料這群男子又換一支正常長度的沖天炮，並拿出一瓶油倒入其手掌，被惡整的光頭男竟將油朝沖天炮竹籤塗抹，還說「可以潤滑」。
隨後又看到這群男子以長長的鞭炮將光頭男纏頸並點燃，只見一片煙霧中，一群人閃遠，光頭男又跳又叫，現場訕笑聲四起。
影片上傳後引發網友熱議，網友痛批「真的很垃圾。人渣。豬狗不如」。警方獲報後，也循線前往該鷹架公司登記在台中烏日的地址查訪，現場是一戶民宅，但屋內無人。警方表示，影片中涉嫌惡搞的男子恐涉及傷害、社會秩序維護法，將進一步訪查要求雙方到案說明釐
(中時)
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