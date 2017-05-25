大專高球錦標賽 國體葉昱辰、輔大邱瀚霆並列領先

邱瀚霆躍居並列領先。(大會提供)

中華民國大專校院105學年度高爾夫錦標賽今(25)日，在新竹新豐高爾夫球場進行第3回合賽程，公開男生組，國立體育大學葉昱辰、輔仁大學邱瀚霆兩人相互纏鬥，3回合總桿均高於標準桿2桿的218桿，暫時並列領先。公開女生組，國立體育大學陳宇茹後來居上，以221桿躍居第1。

父親是資深普羅葉彰廷的葉昱辰，以並列領先於決賽輪爭冠。(大會提供)

一般男生組，衛冕的城市科技大學林尚澤，225桿暫居首位；一般女生組，城市科技大學戴嘉汶，以領先9桿的227桿領先群芳，幾乎篤定奪冠。

葉昱辰本來領先邱瀚霆2桿，可惜今天狀況不佳，前9洞在第1、第3洞都擊出雙柏忌，這輪只揮出76桿。他賽後懊惱表示，今天開球、鐵桿、推桿都不好，第1洞打到樹林，第3洞3推，希望明天最後1回合能恢復正常。

邱瀚霆，前9洞同樣出現狀況，抓下2鳥2柏忌，與2個雙柏忌，後9洞抓2鳥，打出74桿，追上與葉昱辰並列領先。

他表示，前9洞開球不理想，還好後9洞有調整回來，上球道率與上果嶺率都算滿意，第3洞開球歪到左邊樹林，2個切桿打到後方沙坑，吃下雙柏忌。第6洞同樣開球歪到左邊樹林，上果嶺20呎兩推，再吃一記雙柏忌。他希望明天有個好天氣，風不要亂吹，球都能打上球道。

公開女生組，國立體育大學的陳宇茹，以2鳥2柏忌，平標準桿72桿，由第2名升上榜首，原來領先的台北市立大學李黛翎，第3回合爆出83桿滑居第3名。陳宇茹表示，今天開球順利，僅有3個洞失誤，上果嶺率也都達到自我的要求，她覺得自己愈打愈穩，最後1回合穩紮穩打就好。

一般男生組，第2回合排名第1的林尚澤，在第3回合仍保持穩定領先狀態，抓下3鳥7柏忌，打出高於標準桿4桿的76桿，與同校黃聖倫並列該組最低桿。

本屆昨(24日)已結束團體賽，國立體育大學在公開男生組與公開女生組雙雙奪金。台北城市科技大學在一般男生組與女生組拿下雙料冠軍，男生組蟬連5連霸，女生組則達成3連霸。

這項比賽主辦單位中華民國大專院校體育總會，承辦單位是大專體總高爾夫委員會及台北市立大學。

(中時電子報)