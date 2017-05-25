七賢橋進度超前 基隆市盼農曆年前完工通車
基隆市長林右昌今(25)日上午視察七賢橋改建施工進度，施工廠商力拼希望明年農曆年前完工通車，林市長表示七賢橋改建案市府提報中央爭取全國公共工程金質獎或金安獎，將以優質的工程品質給市民通行的便利。
林右昌指出，市政府現今對公共工程的品質與施工進度，有別於過去，而是以嚴格標準來要求。尤其是七賢橋工程，現今進度超前百分之四左右，廠商力拼希望明年農曆年前完工通車。
林右昌說，許多重大工程進度依既定規劃期程進行甚至超前，採嚴格標準要求品質，他肯定工務處同仁努力，應爭取全國公共工程獎項肯定。未來隨著一件件優質工程案推陳，洗刷過去基隆公共工程品質不佳或嚴重延宕的印象。
工務處指出，七賢橋改建工程，截至目前，整體進度約55%，超前4.137%。現在施作P1橋墩至A1橋台吊裝鋼構作業，以及A2橋台結構體。改建後的七賢橋採單墩柱跨越基隆河設計，避免阻礙水流，這也是本市繼實踐橋後第二座斜張橋，規畫夜間照明LED光雕，未來將是七堵景觀新地標。
(中時)
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