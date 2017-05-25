狂刷卡購物 原來是罹患憂鬱

衛福部台南醫院精神科醫師胡銘傳提出，購物狂症狀的性別統計男女比為2比8，仍以女生最容易出現無法克制的購物慾。（程炳璋攝）

曾患憂鬱症入院治療的李先生，2年前症狀緩解，在雜誌社工作月入2萬元，竟出現「購物狂」症狀，動輒購買數十萬元的非必須物品，還經常刷卡花錢買數萬元一件的衣物，負債後後悔情緒低落再住院治療，發現是重度憂鬱引發強迫性購物，再使用抗憂鬱藥物與心理治療後，症狀已改善。

29歲的李男家住台東純樸之地，雖月薪不豐，尚能維持職業功能，但他10年前起就曾因憂鬱症入院三次，2年前症狀緩解才恢復正常生活作息。

回歸社會生活的他，聽信朋友慫恿，相信軟式飛鏢機有前景，日後列為奧運正式項目後可增值獲取暴利，而向銀行借20萬元購買，卻因此負債無法償還，再度憂鬱纏身，到門診追蹤治療。

李男在今年2月再度出現購物狂症狀，再花10萬元買絕版的古典音樂CD，對喜歡的物品也無法克制刷卡購買，事後悔恨莫及，再度入院治療。

衛福部台南醫院精神科醫師胡銘傳治療發現李男因為重度憂鬱引發強迫性購物，大量購買遠超過自身經濟能力可負擔的物品。使用抗憂鬱藥物與認知心理治療，購物慾已明顯改善。

另有一名嫁給台商的貴婦，因缺乏關懷陪伴罹患憂鬱，經常狂買珠寶，一出手就是近千萬，也出現暴食症，現在接受精神科門診治療。

胡銘傳表示，購物狂症狀可因憂鬱與躁鬱引起，好發年齡層在18歲與40歲之間，45歲以上變少，性別統計上男女比率為2比8，女生仍為多數，有躁鬱與憂鬱的病患，統計上抗壓性比較低，除了因為管理情緒的認知神經傳遞物質失常外，也許家庭環境因素有關。

現代社會購物形態改變，電視、網路購物更家便利，胡銘傳提醒有症狀的患者，除了藥物治療，也可尋求親友幫助，在出現購物衝動時，連絡親友及時制止。

(中時)