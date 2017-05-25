「遇見初LOVE」單身聯誼即起受理報名

南投縣政府今天發布新聞稿指出，內政部「遇見初LOVE」單身聯誼活動，第6梯次「卡打車情緣 大溪花海情緣一日遊（7月1日，桃園新屋綠色隧道、大溪花海農場）」、第7梯次「鼓舞動人 小城協奏曲一日遊（7月8日，臺南十鼓文化村）」、第8梯次「我在遇見你/妳的日子天氣晴半日遊 (7月9日，嘉義文化創意產業園區、鐵道藝術村) 」即起至6月7日受理報名，內政部補助兩成費用，活動詳情及報名請參閱活動網頁。

(中時)