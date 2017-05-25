輔導就業新招 單車壯遊彰化就業服務台
就業宣導出新招！彰縣府為協助民眾多認識、使用縣府提供就業服務和職業訓練，舉辦騎單車到訪2個就業服務台，與就服員、活動宣傳立牌合照，公開分享粉絲專頁，就可以抽好禮，透過壯遊彰化，增加在地就業。
縣長魏明谷說，期望藉到訪縣內8個就業服務台，增加對縣府提供各項就業服務及職業訓練的認識與了解，鼓勵有求職、求才需求民眾，多加利用縣府和所屬8個在地就業服務台，提供可親性、可近性就業服務，協助成功求職。
魏明谷表示，彰化縣26個鄉鎮市有8個就業服務台，只要到訪2個，拍照上傳後寫心得，即可參加抽獎。「壯遊彰化就業服務台」從6月1日到106年8月31日，周一至周五上班日，上午9時到下午4時為止。詳情可上「壯遊彰化就業單車行計畫粉絲團」查詢。
(中時)
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