大陸領隊用團員當人頭辦易付卡再轉售 4人收押

方便外地遊客來台使用的易付卡，淪為詐騙集團使用工具。台中地檢署查獲大陸籍曲姓領隊，帶團來台旅遊期間，以團員名義當人頭大量申辦易付卡，再轉售給台籍人頭卡蒐購集團，每張卡賺取100元外快，曲姓領隊及台籍共犯3人24日被逮，4人訊後被依組織犯罪條例、加重詐欺等罪，聲請羈押獲准。

此案起於台中地檢署主任檢察官林彥良，去年9月間接獲詐騙電話「猜猜我是誰」，發現有異簽分案偵辦，由民生專組檢察官陳信郎等負責偵辦。

檢方追查後發現，曲姓領隊從今年元月迄今，帶領5團、119名大陸團員來台旅遊，期間利用保管團員證件，或佯稱行李升級騙取團員雙證件，再與台籍人頭卡蒐購集團陳姓、劉姓男子及陳姓女子等勾結，假團員名義大量辦理預付卡，曲姓領隊每卡賺100元，陳等人再以每門號1600至1700元轉售給犯罪集團。

檢方清查，曲姓領隊光是今年間，就已非法申辦623個門號預付卡，清查發現可能已有近萬門號，淪為詐騙集團犯罪使用，目前查出被害人被騙金額達321萬，還不包括未報案、及未偵破案件。

檢警24日上午拘提曲姓領隊到案，同團15名來自濟南團員也一起接受偵訊，團員們均稱：「不知道被領隊拿去辦易付卡，完全是被蒙在鼓裡，被出賣了。」

檢方表示，目前已掌握多名大陸籍領隊，都以相同手法來台賺外快，但因其餘人未入境無法偵辦，後續會將涉犯罪案件的易付卡申請人先發布通緝，如果他們再入境就會被捕。

(中時)