網罵李婉鈺「欠人性教育」 男網友被起訴
30歲張姓男子今年1月接連在李婉鈺臉書粉絲專頁「李婉鈺的園地」PO出「欠人性教育的可以不可以辭職啊」等留言，李得知後憤而提告，新北地檢署今依公然侮辱、加重誹謗罪嫌起訴張男。
庭訊時，張男稱自己情緒控管不佳，才會PO文，自己也不知道為何有此舉動。檢方認定留言內容涉犯公然侮辱及加重誹謗罪，今將張男起訴。
2016年5月間，李婉鈺在臉書PO出與立委劉建國親密合照，引發大批網友關注，其中留言侮辱的4名網友，遭到李提告，新北地檢署今年4月已依公然侮辱罪嫌將4人起訴。
(中時)
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