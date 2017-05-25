對抗空污 南投縣環保局成立「戰情中心」監控

南投縣環保局成立「戰情中心」，嚴密監控各種汙染。(圖/沈揮勝翻攝)

為強化空氣品質不良應變措施，南投縣政府環境保護局成立環保局PM2.5戰情室(戰情中心)，除預報空氣品質狀況加強各項汙染減量措施、查處及健康防護宣導作業，讓民眾適時因應妥善防護，並避免空氣品質指標(AQI)再惡化。

縣政府表示，為維護空氣品質民眾健康，當中部空氣品質預報不良時，環保局將立即啟動PM2.5戰情室(戰情中心)，進行相關固定源、逸散源及移動源應變管制作為，進行主動提醒民眾、通知廠家執行自我檢查及加強管制空氣汙染源稽查工作，並通知學校醫院等相關單位留意未來空氣品質之狀況。

倘空氣品質達紅色警示(AQI>150)時，戰情中心由環保局局長親自督導。環保局將加強稽查縣轄內工廠，查察有無違法；加強進行道路洗掃街作業抑制道路揚塵；營建工地進行空氣汙染防制措施盯睄作業，提高灑水頻率及運輸車輛離開前清洗車體及輪胎，避免汙染聯外道路；加強機動車輛停車怠速稽查作業；稽查露天燃燒行為，加強輔導寺廟祭祀減量措施，以避免空氣品質再度惡化。

環保局指出，南投縣無大型工業汙染源存在，然受境外污染物移入及地形影響空氣汙染物易累積，為避免空氣品質不良造成民眾健康危害，環保局長方信雄特別提醒大家，空氣品質不良期間非必要應減少外出，患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，更應特別注意防範，盡量避免劇烈戶外活動或配戴口罩。

有關空氣品質即時現況，民眾可至行政院環境保護署空氣品質監測網或至Google Play商店搜尋下載免費「南投空品資訊」App，隨時掌握空品即時資訊，並依實際狀況採取適當防護措施。

(中時)