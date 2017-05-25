水保局南部農村產業跨域計畫 辦4場說明會

水保局台南分局今起將在南部舉辦4場說明會。（黃文博翻攝）

水土保持局台南分局為促進南部地區產業發展並振興農村經濟，期待透過產業跨域部門合作，解決產業發展困境，同時拓展農村產品多元行銷，用以吸引青年返鄉或留鄉經營，今日開始辦理4場說明會，廣邀南部、離島地區農友們踴躍參與遴選活動，發掘更多農村特色好物，協助進行產業商品化之相關安全認證、商品包裝、客群分析、價格分析與市場定位等，以打開農產品能見度。

水保局台南分局表示，農村再生計畫經過多年的執行，從環境改善、生態保育、文化保存及人力培育，一步步走向跨域合作發展產業，去年更在台南市林百貨藝文空間，舉行「企業挺小農、南國農世代興起」記者會，媒合來自南台灣近10家的小農產品進駐林百貨與知事官邸，並藉企業力量力挺小農，以實際行動支持農友們持續生產優質農產及研發特色產品，共同創造臺灣農業的新價值。

近年來積極輔導南部農村再生社區發展具地方特色的農特產品，已見初步成效，為持續擴展跨域合作之深度與廣度，建立農村再生跨域合作標竿，期待透過遴選說明會找出未來的明星產業，並透過跨域合作機制與平台，結合公私部門之產業技術輔導資源共同投入，協助產業經營主體創新發展，多元化擴展產銷通路，以提升農業價值與規模效益。

4場說明會分別是5月25日上午台南市新化區農委會台南區農業改良場、5月25日下午高雄市鳳山區社會局婦幼活動中心、5月26日屏東縣長治鄉農委會高雄區農業改良場、6月2日澎湖縣政府農漁局。

(中時)