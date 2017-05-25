學甲鬧區住戶頂樓設基地台　立委開公聽會民眾喊搬

台南學甲一戶民宅頂樓竟設置7支基地台，引發民眾恐慌抗議，民代召開公聽會邀集三方溝通。(莊曜聰攝)

NCC南區處也派員到場說明。(莊曜聰攝)

民宅頂樓以水塔掩護內藏基地台。(莊曜聰攝)

台南市學甲區一處民宅頂樓以水塔偽裝，內部竟架設有7支電信基地台，引發鄰近民眾恐慌，上個月鄉親還組自救會拉白布條登門抗議，立委陳亭妃今天邀集NCC及四家業者召開公聽會，居民堅持儘速遷移基地台，初步協商後，基地台將在明年底前全部拆遷。

反基地台自救會會長吳清亮指出，該戶民宅頂樓從3年前開始就以兩個水塔做為偽裝，其實內部則是安裝分屬於4家電信業者的7支基地台，這幾年附近有超過20位里民罹患癌症，加上有人提到半夜曾聽到該戶頂樓傳出機器運作聲響，經過訪查後才得知此情形，引起恐慌，上個月並發起抗議，也尋求民代協助。

今天協調會在民宅對面慶安宮廟埕舉行，有近200位民眾出席，並在廟前懸掛「抗議殺人兇手電磁波」、「基地台滾蛋」、「趕走基地台、還我里民健康」等白布條，學甲警方也出動維持秩序。

立委陳亭妃表示，該處有1支到期的基地台會優先拆除，2支申請中的會協調NCC予以駁回，剩下的6支基地台最晚的到期日在5年後，但當地民眾有明顯疑慮及反彈，希望業者能設法遷移，業者則當場回應找到新址就搬，還希望民眾代為尋找新地點。

由於搬遷需要緩衝時間，眾人溝通後將期限訂在明年年底，陳亭妃強調若屆時未拆，會親自與NCC南區處長劉豐章來執行拆除工作。

(中時)