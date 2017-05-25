尋找今彩539頭獎800萬元得主 只剩2工作日可領獎

端午節加碼活動展開，台灣彩券總經理黃志宜(右)購買多期加碼的大樂透彩券，不錯失中大獎的機會。(洪凱音攝)

怎麼有彩迷這麼糊塗，中了今彩539頭獎都不知道，台灣彩券傍晚緊急發出尋人啟事，今年2月曾於高雄市左營區購買彩券的民眾趕緊檢查一下家中的彩券，別讓財神悄悄溜走，因為兌獎截止日為下周三(5月31日)，因為接下來就是端午節連續假期，等於只有2個工作日能前往領獎。

台灣彩券表示，這名幸運兒是在高雄市左營區買的彩券，當時只花100元、買2注今彩539，沒想到就幸運中了今年2月28日開獎的頭獎800萬元，只是迄今讓未來領獎，呼籲彩迷要固定兌獎，才不會錯失領獎時機。

若不是這位頭獎中獎人也沒關係，因為台彩端午節加碼正在進行，大樂透明日頭獎上看3.1億元，是大樂透今年度最高頭獎彩金；不僅如此，這期大樂透將加開10個獎號，只要對中其中任6個號碼，就中50萬元的端午包粽獎獎項，台彩表示，今年大樂透端午加碼總計將送出1.5億元的獎金。

(中時)