清潔車國道被撞翻 垃圾散落車道嚴重回堵

清潔隊的轉運車在國道1號桃園段被撞翻，垃圾、資源回收物散落一地，只剩路肩可通行，導致南下回堵嚴重，1個半小時才全數排除、恢復通車。（蔡依珍翻攝）

清潔隊的轉運車在國道1號桃園段被撞翻，垃圾、資源回收物散落一地，只剩路肩可通行，導致南下回堵嚴重，1個半小時才全數排除、恢復通車。（蔡依珍翻攝）

龜山區清潔隊的轉運車在國道1號桃園段被撞翻，車頭嚴重變形，垃圾、資源回收物散落一地，只剩路肩可通行。（蔡依珍翻攝）

龜山區清潔隊的轉運車在國道1號桃園段被撞翻，車頭嚴重變形，垃圾、資源回收物散落一地，只剩路肩可通行。（蔡依珍翻攝）

35歲的李姓男子今(25)日上午近11點駕駛小貨車，行經機場系統出口匝道時，急煞不慎失控左偏，撞上在外側車道的清潔隊轉運車，大貨車不堪撞擊，也往左偏，一路跨越2線道，撞上內側護欄側翻才停下，所幸雙方並無大礙，但散落物占據車道剩路肩，造成嚴重塞車。

35歲的李姓男子一早駕駛小貨車要到大園送貨，行經國道1號南向51公里南崁路段時，疑似未注意前方機場系統出口匝道已回堵，行駛在最外頭輔助車道時，緊急煞車往左閃避，失控向內側衝撞，波及行駛在外側車道載運資源回收的大貨車，導致大貨車也左偏最後側翻在內側護欄。

國道一隊警正好在避車彎取締違規行駛路肩，全程目擊，連忙通知桃園消防局勤指中心，桃園消防分隊派出救護車，救出受困的小貨車駕駛送醫，所幸引臉部、雙手輕微擦傷無大礙，大貨車駕駛則毫髮無傷。

國道警方表示，雙方酒測都沒有酒精濃度反應，且都有依規定繫上安全帶，詳細事故原因仍待釐清。但因大貨車上的資源回收物散落一地，全線車道都佈滿散落物，一度只剩路肩可通行，導致南向車流嚴重回堵，出動吊車將大小貨車拖離現場並清理現場，直到12點半才全部排除恢復通車，警方呼籲避免超速及任意變換車道，以免應變不及發生憾事。

(中時)