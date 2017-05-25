新北》端午突停水被罵翻 水利局：中央、地方是夥伴關係

台水公司原訂27日上午8時起，針對新北市鶯歌、樹林和新莊地區等18萬用水戶進行停水，24日台水以配合端午假期延後停水，被認為是核定單位的水利局為此背黑鍋。經一天沉澱，水利局強調「中央與地方是夥伴關係，皆以民眾福祉為優先」。

立委羅致政24日突然於立院召開「新北突襲停水，端節怎麼包粽 」記者會，相關單位措手不及，被認為是核定停水時間的新北市府飽受批評，遭諷「螺絲鬆了」。新北水利局副局長諶錫輝對此表示，停水公告與桃園市政府同一天發出，皆以最嚴謹的態度面對民生問題。

諶錫輝進一步解釋，新北市政府尊重相關單位決定的專業性與急迫性，考量市民權益，要求停水時間能盡量縮短、臨時供水要到位，以及須處理民眾緊急用水問題，相信台水、台電也秉持嚴謹態度面對，強調「中央與地方是最好的夥伴關係！」

台水公司第十二區管理處副理白榮裕表示，當初僅就專業技術層面考量工程日期，對於民意敏感度不夠，將再與相關單位研議適當的停水時程。

接連在臉書更新停水資訊的樹林區中山里長簡炎輝表示，無論是立委、台水和新北市政府，各單位皆以民眾權益為優先，相較先前幾次臨時停水造成的不便，這次台水提早在10天前就挨家挨戶貼通知單，「真的要給一個讚啦！」

(中時)