日網友看衰！藤原紀香花心前夫 再娶小12歲美女主播
43歲日本諧星陣內智則當年坦承自己花心搞外遇，導致與性感女神藤原紀香2年婚破局，渣男形象深植人心，之後與小12歲美女主播松村未央交往，據傳也被女方所屬電視台反對。如今兩人交往4年，確定於下月30號正式入籍結婚。
陣內智則對女人相當有一套，不僅曾擄獲藤原紀香芳心，離婚後又搭上AV女優及川奈央，在與松村未央交往期間，還被拍到嫩模小林真由約會吃飯，不過他反駁劈腿指控，強調正牌女友僅松村一人。
由於陣內智則有出軌紀錄，導致松村未央一度被勸分手，不過她反而堅持與陣內智則走下去，在交往4年後，原本打算在6月29日她31歲生日當天正式入籍，但考慮到日子不好，所以最後選在隔天30日結婚。
陣內智則再婚消息傳出，日本網友大多不看好「女方父母心情應該很複雜」、「希望陣內不要再外遇」、「我打賭5年內會離婚」、「渣男每次都能抱得美人歸」。
(中時電子報)
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