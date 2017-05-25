玉荷包今年產季延後 端午前量少價格貴

「2017高雄鳳荔季~鳳和日荔夏之宴」活動將於6月3日、4日兩天登場。 （圖/林雅惠）

大樹玉荷包今年產季延後，端午節前量少價格較貴，口感略酸澀，台北拍賣市場價格1公斤280元，大樹農會表示，6月5日左右開始盛產，每公斤價格約在120至150元，民眾可於端午節後選購，可吃到甜美又平價的玉荷包。

大樹區農會總幹事張清榮說，大樹玉荷包去年受到尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風影響樹勢，枝葉減少，年初冷空氣不夠，沒機會休眠儲存養分，等到冷時已分芽完畢，開花率才4至5成，著果率不到3成，今年產量大約有5400公噸。

張清榮說，以往不少民眾於端午節前訂購玉荷包送禮，但今年產季延後，目前產量少價格較高，過了端午節玉荷包才大量生產，民眾不妨改到6月初再選購。

大樹區長黃伯雄說，大樹區公所於6月3日、4日兩天在姑山倉庫舉辦「2017高雄鳳荔季~鳳和日荔夏之宴」活動，邀請民眾一同品嚐最新鮮的玉荷包荔枝及金鑽鳳梨。

黃伯雄說，今年活動選擇在6月3日、4日是因為此時玉荷包產量多、價格穩定，6月初風味最佳，再藉由高雄鳳荔季活動，提昇行銷玉荷包的效益，今年有蔭鳳梨、鳳荔酥、造紙術等結合大樹人文及農產特色的趣味DIY項目，現場憑2張發票即可報名體驗。

(中時)