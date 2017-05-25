托嬰簽約要注意 沐浴散步不能亂加收
托育糾紛時有所聞，桃園市社會局訂定「居家式托育服務收退費項目及基準」，明定除延長托育費用、節慶獎金禮品及副食品外，保母不得巧立名目收取其他如冷氣、散步等雜費，違者限期未改可開罰6千到3萬元、甚至撤照，消保官呼籲消費者要慎選並簽約才有保障。
社福政策推波助瀾，桃園出生率節節攀升，但在喜悅迎接新生兒後，忙碌的育兒生活常讓新手爸媽手忙腳亂，尤其雙薪家庭壓力更大，不得已必須把心頭肉託給保母代為照料，桃園市特別制定「居家式托育服務收退費項目及基準」，明定除了托育費用是「應收項目」，「得收項目」是延長托育費、節慶獎金或禮品、副食品3大項外，其他費用保母都不能巧立名目另外收取。
桃園市消保官彭新澍說，最常發生的托嬰糾紛，像是父母加班造成延時托育費用如何計算、逢年過節要不要給保母禮金或禮品等，這些應該在簽立托育服務定型化契約時明確登載，至於開冷氣額外增加的電費、幫忙洗澡的材料工錢、帶去公園玩耍散步、添購的嬰兒床或大電視等，都是托育服務的基本內容，不能轉嫁給家長，契約範本可上網查詢下載。
彭新澍說，保母視為提供專業服務的企業經營者，附有無過失責任，也必須盡量揭露消費資訊。他建議選擇保母前應多打聽比較、慎選已登記的專業合格保母，並提供嬰幼兒狀況反應表、告知孩子有無先天性疾病，與保母明確議定托育內容、載明在定型化契約中，以確保自身及幼兒權益。
彭新澍更提醒爸爸媽媽們，孩子出意外誰也不樂見，但仍建議雙方簽約時即明定指定就診醫院，若真的不幸發生意外，可減少糾紛，保母的另一半、家庭環境概況也要認識了解，如消費者覺得受委屈，可向桃園市消費者服務中心申訴，可撥打1950專線諮詢。
(中時)
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