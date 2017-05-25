洪耀福：吳敦義應該像個男子漢 自己下來選

前副總統吳敦義當選國民黨主席，民進黨副秘書長洪耀福今天向吳敦義喊話，面對下屆縣市長選舉，國民黨新任黨主席吳敦義應該像個男子漢，自己下來選，台北市或新北市，選什麼都好。

此外，洪耀福表示，吳敦義在選這次黨主席，相信對許多人，「應該答應都答應了」，所以佈局可能性比較低，未來吳在地方佈局限制也比較大。

媒體詢問，新北市、台北市到底答應誰？洪耀福表示，「我知道他都有交換，但不能講」。不過期待吳敦義以豐富的政治歷練、曾掌握國家，可以有更高同理心和理解，可以終結約束國民黨團數月以來惡鬥亂鬥、撒麵粉的亂象。

國民黨主席選舉日前落幕，被民進黨視為「頭痛人物」的吳敦義高票當選，洪耀福指出，吳敦義跟洪秀柱是不對稱的選舉，「我們姓洪的比較老實，老實的人容易被奸巧的人欺負」。

他說，吳敦義上來後，吳敦義有吳敦義狀況，吳有自己的問題，這次國民黨主席選舉有打假球、側翼攻擊、黑道入黨、請客吃飯、綁樁等，甚麼都來，這幾乎是國民黨傳統選舉招術，應該都用上了，可是洪秀柱沒有發揮應該有的主場優勢。雖然政策立場民進黨不一定同意洪秀柱，但是洪秀柱的確是比較老實的人。

洪耀福認為， 大規模的選舉，個人的奸巧，很難發揮其影響力，很難靠綁樁、交換來處理。他舉例，「一杯水放兩滴沿就會鹹，但是一缸水就不會。」

他說，我們期待吳敦義，希望他終結過去國民黨惡鬥亂鬥，因為吳敦義曾掌握過國家，有更高同理心跟理解，去終結國民黨現在現象。

對於吳敦義明天要發表對「同婚」的看法，不論在議題上或政策上對決，「我們都ok」，最好吳敦義像個男子漢，自己下來選，不要用老的那一套，「我比較期待主席親征」。

(中時)