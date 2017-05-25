台南農產入餡包粽比賽　創意十足

歸仁農會的「粽藝方程式」拿下金獎。(莊曜聰攝)

銀獎的鹽水農會用小蕃茄做出義式口味粽。(莊曜聰攝)

北門農會結合虱目魚、紅蔥頭、地瓜等做出海陸粽子料理。(莊曜聰攝)

新市農會的毛豆水晶甜粽口感特殊。(莊曜聰攝)

端午節將至，為推廣台南在地好米，南市農業局今天舉辦「台南好米、端午飆創意」健康米食粽藝創意競賽，共有32區農會參與，各家政班成員使出渾身解數，並融入各地農特產品，像佳里牛蒡、新市毛豆、東山龍眼等，口味無一重複，未來還能發展成社區特色料理，令人驚豔。

印象中傳統粽子的餡料不乏豬肉、香菇、蝦米、鹹蛋黃、花生等，但今天的粽藝創意競賽實在令人大開眼界，各區農會家政班的婆婆媽媽絞盡腦汁，端出的32道粽子料理的餡料有鳳梨、牛蒡、蓮子、菱角、毛豆、酪梨等，五花八門。

南市農業局表示，這次競賽針對口味、外觀、創意設計、材料搭配及主題訴求等五大項進行評分，分數由3位老師交叉加總，比照坊間料理競賽等級。

歸仁農會以「粽藝方程式」拿下金獎，造型特別，乍看像是東坡肉，內餡則包有竹筍、雞蛋，外頭包裹的米飯，則用歸仁特產的秈米混合糯米，吃多也不怕脹氣，而竹筍的纖維質也能幫助消化；鹽水盛產小蕃茄，家政班成員將小蕃茄打成汁混入糯米，豬肉則改成雞肉，做出義式風味的清爽粽子得到銀獎；北門農會則是推出海陸大餐，內餡有地瓜、紅蔥酥、虱目魚，和著紅麴米漿做成粿粽。

農業局副局長李建裕表示，這次粽子創意競賽的參賽作品展現出巧思，也搭上時下的健康潮流，且結合在地農特產，未來將輔導農會發展成農村特色料理，盼帶來觀光商機。

(中時)