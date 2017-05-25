家齊高中畢業服裝展26日登場
家齊高中流行服飾科畢業服裝展演，將於26日登場，今年的發表會主題：『青春 齊』，展現學生充滿青春與活力的學習成果。
展演地點在家齊高中四維樓禮堂，第一場演出時間14：10（13:30進場），第二場為18：00（17:30進場）。流行服飾科105位畢業生，在老師指導下，從服裝材質多元選搭與呈現、配件設計、款式設計打版、裁剪製作、?光與音樂的選搭剪接，到自己擔任模特兒登台演出，皆可看出學生們的用心及充分發揮創意設計，展演的作品在簡潔有力的線條中展現出年輕與活力。
家齊高中流行服飾科於104年起成立特招班，報名踴躍，學生表現優異，並獲教育部邀請參加『落實適性揚才，特色招生甄選』記者會，服飾科並於105年起招收男生。
畢業成果發表會上，學生們呈現三年所學的服裝專業，在舞台上展現學習成果，讓同學、學妹、家長們，不時拿出相機拍照，並大聲喝采，留下最美麗回憶。
(中時)
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