嘉義逃逸外勞設逃生道 仍被眼尖警逮獲
嘉義縣警察局朴子分局六家派出所所長蔡宗賢日前接獲線報，指六腳鄉六腳村一處三合院原本閒置多時，近來卻時常有外籍人士出入，經前往了解，發現空屋內傳來陣陣男女歡笑交談聲，24日晚上9點多，警方見屋內聲音漸弱，疑似準備就寢，展開查捕行動，其中阮姓女子企圖跳窗逃逸，馬上被埋伏在外的員警逼回屋內，另一名外籍女子PHUONG睡夢中被警方叫醒，但警方找遍整間屋子，卻沒發現有任何男子行蹤。
蔡宗賢一時眼尖，發現客廳天花怪怪的，探查後果然找到藏匿在天花板的越南籍男子，調後得知三人以合法工作名義申請入境來台，但沒多久就落跑，為規避警方查緝，還在屋內天花板逃生通道，連窗戶鐵條也先鋸斷，結果仍被警方逮到。
(中時)
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