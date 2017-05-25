旗山鯤洲社區阿嬤千歲團巧手包肉粽 預訂接不完不再接單

鯤洲千歲團阿嬤包的肉粽美味好吃，訂單接不完，一週前已不再接單。 （林雅惠攝）

旗山鯤洲社區一群阿嬤千歲團集合個人手藝，包出美味粽子，讓民眾品嘗後回味無窮，口耳相傳下，2年前讓民眾預訂，端午節將到，千歲團1個月前就接到不少訂單，但因原料、人力不足，一週前已截止接訂，想品嘗的民眾只好明年趁早。

鯤洲社區一群年紀70至90歲的阿嬤們，近30人平日喜歡參與社區活動，對外號稱「千歲團」，這群千歲團阿嬤長期維持包粽子傳統，2年前發起集合大家構思巧手，包出美味的粽子與他人分享，沒想到反應熱烈，受到大家喜愛，凡吃過的人都讚不絕口。

去年千歲團在端午節前訂單就接不完，但因洗粽葉、料理原料、包粽子都由這一群年長阿嬤們親自動手，在體力有限下，僅接3000多顆肉粽。

千歲團徐班長說，她們料理的粽葉月桃葉都是志工們自己栽種，阿嬤們這幾天從凌晨4點就料理肉粽原料，包括三層肉、紅蔥頭、香菇、蝦米、花生、鹹蛋、及糯米，原料都須特殊處理，就連煮粽子的水也用山泉水，一直要到晚上8點才能收工休息。

徐班長說，端午節將近，1個月前就接獲北中南各地民眾要訂購肉粽，但因三層肉不足，加上人力有限，一周前就不再接單，今年肉粽最多只能包4000顆。

另內門區公所為讓轄區弱勢族群歡度端午節，特別挑選內門在地最新鮮的豬肉、蝦米、香菇、鹹鴨蛋仁、紅蔥頭等食材，結合內門社區發展協會、社區志工媽媽及婦參委員包粽子關懷弱勢。內門區長邱瑞金說，區公所今年包粽子2500顆，將由里幹事親自分送轄區低收入戶、中低收入戶、獨居長輩、萃文養護院及華山基金會照顧之失能失智失依長輩。

(中時)