郵局協助賣荔枝 一箱捐10元做公益

高雄郵局為帶動本土農業發展，拓展在地多元行銷並關懷弱勢團體，4年前即協助大樹區小農銷售玉荷包，運用郵局綿密的宅配網路，今年推出「每賣出一箱，即捐10元」，希望做公益來協助弱勢團體。

高雄郵局局長郭同志表示，今年氣候異常，玉荷包產量銳減，造成農民災損嚴重，亟需各界的關懷與協助，但儘管艱苦，辛勤的小農依然不忘以實際的行動發心做公益，「每賣出一箱，即捐10元」給「大樹區弱勢老人溫馨送餐服務專戶」作為弱勢老人溫馨送餐服務善款，創造消費者、果農、大樹區弱勢老人及郵局等多贏局面，為產銷活動增添人性溫度。

郭同志局長誠摯邀請社會大眾「相招逗陣呷玉荷包、送愛心」，一起以行動力挺小農，今年的大樹玉荷包「荷包滿滿」款禮盒，兼具小農愛心、在地美味及學生創意包裝盒，自用、送禮兩相宜，每盒「荷包滿滿」禮盒約5台斤，原價750元，目前產地直送預購優惠價只要590元。

即日起至6月20日接送訂購，配送時間自6月1日至6月26日止。請大眾踴躍至郵局網路商城訂購或洽全國各地郵局窗口代訂，作伙以共同行動支持臺灣產業。

(中時)