幫自閉孩子找到自己的路 父母籌備出書分享

劉祐禎熱愛音律，6歲開始學習鋼琴，一接觸琴鍵，可以連彈8小時都不喊累。（莊旻靜攝）

劉祐禎（中）的父母劉昇財（左）、蘇秀芳（右）重視子女發展，也為祐禎寫下成長紀錄，計畫出書後可提供給自閉症患者及家屬作為參考。（莊旻靜攝）

他在音樂中，找到自己的世界！13歲的劉祐禎在2歲7個月時被診斷為中度自閉症，他自幼對音律特別有感。6歲開始學鋼琴，近年參加各項賽事均有斬獲，去年獲得布拉格音樂機構古典鋼琴晉級檢定，取得8級證書。劉祐禎的父母給予全力支持，也彙整近年陸續寫下的紀錄，籌備出書提供其他有相同狀況者家庭參考。

劉祐禎的父親劉昇財說，在兒子出生時，本就為他記錄了生活點滴，原本以為會寫到兒子如何把妹等，未料在他2歲時，因察覺他語言發展、對外反應較慢而去就醫，紀錄從此轉了方向。劉昇財說，國內對於自閉症的相關法令、福利不多，不少制度都是他與妻子蘇秀芳自行摸索，因此也希望出書，提供給其他有類似狀況家庭參考。

蘇秀芳說，劉祐禎話不多也慢熟，先前就讀國小時，儘管是讀特教班，不過一周也有數堂課是與普通學生共同學習，讓他試著與人接觸，透過簡易遊戲，劉祐禎慢慢摸索與人相處的方式，也交到幾位朋友。

「彷彿用琴鍵在說話！」學習鋼琴後，劉祐禎的世界有了不同的變化，蘇秀芳說，劉祐禎一天少則練3小時，多到可以連彈8小時都不喊累，少話的他，彷彿透過琴聲，讓外界認識他，9歲那年，劉祐禎自創曲〈月光〉，近年參加亞洲盃國際音樂大賽、全國心智障礙者才藝大賽等均有斬獲。

劉昇財和蘇秀芳給兒子全力支持，蘇秀芳甚至在無前例的狀況下，為兒子申請新竹縣政府教育處的特殊音樂資優鑑定，預計6月將參加，若通過，縣府將額外提供音樂指導等相關資源。劉昇財和蘇秀芳也彙整近年為兒子寫下的各項紀錄，籌備出書，希望可作為其他有相似狀況的家庭參考，少走一些冤枉路，也能互相支持。

(中時)