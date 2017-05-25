拒修《民法》 民進黨嘉義縣黨部建議立專法

民進黨嘉義縣黨部今25日召開執行委員會，會中針對大法官做出748號解釋，宣告民法限制同性婚姻抵觸憲法平等權，未保障同性婚姻違憲，要求立法院2年內修法或立法引發熱烈討論，多位執委反映基層反對同性婚姻，主委林沐惠裁示將同性婚姻另訂專法，以保障婚姻平等權，而不必為同性婚姻修改民法。

林沐惠表示，他堅決反對修改民法，表示不能為少數同性婚姻翻修民法，顛覆我國傳統家庭倫理與婚姻制度，「不能因為同志要蓋房子，而拆掉民法的屋頂」，因為修民法工程浩大，影響後代子孫及種族價值觀甚大，只要同婚立專法就能保障財產繼承，婚姻子女教養問題及醫療權益保障，更沒有所謂歧視同志的問題，但他認為人人平等基本人權亦應保障，故主張要求立法院另立專法來保障同性婚姻財產和人權。

最後縣黨部一致通過林沐惠主張，將函請民進黨中央黨部和立法院黨團，不動民法，另修專法處理。

(中時)