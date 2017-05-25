西螺農工統測600分11人比去年多1倍 創歷史新高
106年四技二專統一入學測驗成績出爐，國立西螺農工600分以上多達11人， 比去年5人多一倍，創歷史新高，高三信化工學程林家緯考了667分，是為彰雲嘉的最高分。許多高分群學生看似「黑馬」，校方表示只要學生想讀，老師就能引導。
高三信化工學程林家緯考667分，電子學程的黃嘉瑋635.5分，都是該類組最高分，兩人國中教育會考成績都只是4B++、1B+。
2人的名字讀音相同，上課時常發生趣事，老師叫家緯（嘉瑋）時，2人經常同時喊「有」！不只名字雷同，讀書方法也差不多，都是訂下目標，依進度複習，不太玩手機，減少干擾專心學習。
電機三黃靖傑國中就讀古坑國中技藝班，以電機技優甄審進入西農，國中教育會考數學只有C，就讀該校後加強數學，不停寫練習題，統測考了625.5，數學88分。同班的廖川志615.5分，2人都想就近入學，以雲林科技大學為第一志願。
機械學程的王俊凱、廖學彬，3年來訂下目標進入台灣科技大學機械系，平時在校互相加油打氣，本次統測成績同時考了624分，應可美夢成真進入台科大，繼續當同學。
加工科的女學生林易靜、廖御珊，信任該校讀書風氣而就讀，果然不負自己期望，考了605.5分與601分，均以屏東科技大學食品科學系為第一志願。
鄭有翔國中會考成績2A3B，入學時未能拿到入學獎學金，本次統測成績為612分，終於可獲得統測成績優良獎學金，一償宿願。
教務主任陳文德表示，西農的校風是有課業壓力，只要學生願意讀，老師一定能引導，學生無後顧之憂，也心無旁騖。
(中時)
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