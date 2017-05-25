獅洋投到猿蛻變 黃甘霖：提早抵台有差

賽格威(左)和道恩斯從獅轉投猿隊後，表現判若兩人。(中央社資料照)

Lamigo桃猿今年戰績獨占鰲頭，3名洋投的強悍助拳是一大關鍵，其中賽格威跟道恩斯，過去都曾效力統一獅，成績卻不如現在亮眼，會有這樣的現象，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖25日賽前指出，讓洋將開季前早點來到台灣，是一個關鍵。

賽格威2015年效力獅隊時叫銳克，該年出賽14場，繳出2勝3敗、自責分率6.16成績，去年他轉投猿隊，早在開季前就向猿隊報到，至今出賽10場，繳6勝3敗、自責分率3.22成績。道恩斯去年效力獅隊叫戴倫，出賽10場吞5連敗、自責分率6.75，今年則至今9連不敗、5連勝，自責分率僅2.56。

「之後也要洋將提早一點來！」兩洋投轉隊後成績大躍進，蔗總認為提早向球隊報到，是一個關鍵，他說，球隊在春訓開訓時，都會給球員方向，讓球員做好心理準備，洋投有時匆匆到來，表現不好多少會心急，今年猿隊3名洋投2月中旬前就報到，提早適應球隊的作風跟環境，對表現會有幫助，以後也考慮仿效這樣的方式。

而現況來說，布魯斯跟福瑞多地位都岌岌可危，蔗總表示，現仍有在積極找洋將，洋投的實力得至少能跟猿隊3名洋投抗衡，這是為了下半季想有得拚，甚至放眼季後賽的構想。目前蔗總規劃中，洋投卡住2名額，其他3個名額理想是由5到6個本土投手輪替，如此一來，本土先發投完1場至少休6天，盼能發揮最大戰力。

(中時電子報)