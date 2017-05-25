竊車集團發狂言 「路邊停車4小時就是大家的」

雲林縣警局科技偵查隊破獲以中部地區為犯案地點的竊車集團（周麗蘭攝）

雲林縣警局科技偵查隊起出7輛失竊車，都是失車熱門車款。（周麗蘭攝）

竊車嫌犯鎖定目標車輛，先拿著手電筒初探是否有防竊器具，再回頭取工具破解，旁邊是作案車輛。（周麗蘭翻攝）

雲林縣警局科技偵查隊破獲以中部地區為犯案地點的竊車集團，竊車嫌犯大言不慚「路邊停車4小時就是大家的」，警方呼籲民眾5年內新車晚上最好放車庫或停車場，防竊至少要做到「雙斷鎖」（斷油、斷電），比較防得了。

雲林縣去年失竊豐田汽車Altis、Yaris、Wish車款數10輛，劉丁心表示，這些車之所以變成竊車集團的熱門車款是因為銷路快。

嫌犯供稱，偷1輛凌志代價5萬元、豐田Camery 3.5萬元、Altis 3萬元、Yaris 2.5萬元，認為「路邊停車4小時就是大家的」，意思是停路邊都有失竊風險。

科偵隊長劉丁心指出，竊車集團都是接獲訂單才出動，不太可能偷車來放，熱門犯案時間是凌晨0點到6點，每晚出手偷2台車。

失竊車的熱門地點不是路邊就是騎樓下，嫌犯通常2人1組，相中目標後，1人下車拿手電筒查看車內有何防竊設備，離開現場回去拿工具，第2趟才下手竊車，竊車前先用竹竿把建築物上的監視器推掉。

警方表示，對專業的竊車賊而言，解鎖超過3分鐘以上的防竊設備才會放過，一般的拐杖鎖幾乎無用武之地，斗南1名失車苦主表示買了5000元的鋼鐵鎖還是被偷。

員警表示，最保險的方式是「雙斷鎖」斷油加上斷電，暗鎖通常不太有用，因為暗鎖都是修配廠裝的，竊車集團都有解體師傅，對於暗鎖裝在哪都很孰悉。

(中時)