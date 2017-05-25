天良竄改批號、效期標籤感冒液 桃市下架5852瓶

桃市衛生局聯合稽查天良竄改批號及效期標籤藥品。（甘嘉雯翻攝）

因應衛生福利部食品藥物管理署及新北市政府衛生局查獲竄改「天良諾克治痛感冒液」藥品批號及效期標籤產品事件，桃園市衛生局責成桃園市藥師（生）公會及桃園市西藥商業同業公會通知所屬會員之藥局及藥商，將產品全面下架，停止供應，截至25日止，依販售流向全數查核轄內藥局33家、藥商5家，總計下架5852瓶。

(中時)