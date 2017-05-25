文藻教師李雪甄翻轉數學課 融入文學創作
她把數學變文學！高雄市私立文藻外語大學數學系副教授李雪甄，跳脫傳統教學方式，將數學課程結合中文文學創作及創意統計圖設計，翻轉數學課作法，引發學生學習數學的興趣，獲得學子廣泛迴響。
李雪甄並帶領學子進行數學文學創作的作品，投稿參加全國技專校院「文以載數創作獎競賽」獲得特優及佳作獎，獲獎作品並且獲得中央研究院數學研究所「數學傳播季刊」收錄。
兼任通識教育中心主任的李雪甄，專長領域為數值分析、科學計算、數值偏微分方程，任教科目有數學、認識數據、統計與生活、統計概念與應用及微積分等課程。
李雪甄表示，她觀察文科學生，通常對數學課抱著敬而遠之的心態，為了引發學子的學習動機與興趣，她從2012年開始嘗試進行課程改造。
李雪甄先與文藻通識中心的藝術與環境領域教師合作，將「統計與生活」、「藝術與生活」及「海洋環境」3門課程結合，讓學生學習設計創意統計圖。
學生自行上網到行政院主計處資料庫蒐集資料，找到需要用到的可用資料後，再發揮創意設計並繪製創意統計圖，一改傳統圓餅圖或者長條狀統計圖的呆板，學子將硬邦邦的數據，結合統計主題，依據統計圖的製作規範，設計出兼具藝術美感的創意統計圖，大獲好評。
之後，李雪甄進一步發展數學文學創作，她引導學生將數學課上學習到的數學邏輯概念，結合中文文字創作；她並與一群技專校院數學老師合作，推廣數學文學，導入數學概念的文學創作，文科的學生也可以把數學寫得很美。
如法文系學生鄭婷予創作「互補」：「你是我的補角，能夠恰巧地填補我的銳角；我是你的補角，能夠恰巧地填補你的鈍角。因為互補，我們平穩在一起」，讓數學融入了濃濃的文學味。
(中時)
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