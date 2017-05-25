政治壓力的災難 俄國內德林飛彈事故

1960年10月24日的蘇聯飛彈事故，當場造成幾百人喪生。(圖/網路)

在冷戰期間，美國與蘇聯相繼開發長程核子飛彈，也就是日後的洲際彈道飛彈(ICBM)。在開發的過程中，美蘇兩國都慘重的爆炸與失敗，其中最慘重的事故當屬發生在1960年10月24日俄國的R-16飛彈事故，此事件造成內德林火箭元帥與百多名工程專家的死亡，因此該事件也稱為「內德林事故」。諷刺的是，內德林元帥就是該事故的核心原因。

太空安全雜誌(Space Safety Magazine)介紹，世界第一種巨型飛彈是二戰期間納粹德國所開發的V-2火箭(或稱飛彈)，此型火箭在二戰後期經常被用於攻擊英國，在當時英國完全束手無策。蘇軍在二戰後期成功的佔領德國許多V-2飛彈基地，取得相當多的火箭研究資料、機具，與未發射的V-2火箭。這些也成為蘇聯的火箭科技研究基礎。

在紅場閱兵的R-16，是蘇聯最早的洲際飛彈。(圖/網路)

很快的蘇聯就在1959年研製出了R-7液態火箭，這就是日後的東方號太空火箭(Vostok Rocket)。不過R-7的氧化劑是易輝發的液態氧，液氧必須以低溫貯存，並不適合作為戰略飛彈之用，蘇聯需要部署較方便的新式火箭，因此展開了8K64計畫，也就是R-16(北約稱為為SS-7)。

R-16洲際彈道導彈（ICBM）是由蘇聯火箭專家米哈伊爾．楊格(Mikhail Yangel)所設計，他廢止了低溫液態氧，改用73％硝酸、27％四氧化四氮的混合物做為新式氧化劑，最大的好處是這種配方可以在常溫下保存，但是它也被稱為「惡魔的毒液」，原因是它有毒性和腐蝕性，在燃燒時也會產生有毒氣體。不過只要處理得宜，這樣的配方沒關係。

當時R-16計畫的頂頭上司是蘇聯戰略火箭部隊司令米特羅凡．內德林空軍元帥(Mitrofan Nedelin)空軍元帥，內德林是蘇聯革命時期就極為活躍的將領，參加過蘇聯內戰、西班牙戰爭、蘇芬戰爭與對德戰爭，在二戰結束後被賦與元帥之位，可說是位高權重的角色，可惜他對火箭知識並不瞭解。

內德林很希望R-16能趕在蘇聯國慶日(11月7日)之前完成研發，從而獲得足夠的政治分數，因此楊格被迫縮短，甚至省略許多必要安全試驗，這就註定了內德林的悲劇。

由於蘇聯的工業基礎不穩，特別是電氣設備經常故障，因此楊格希望火箭發射場的電氣系統必須反覆檢查，內德林也同意了，但是他為了趕時間，強迫工程師們進行超時工作，據稱在10月24日悲劇那一天，工程師們一直工作了72個小時，過勞可能造成電氣檢查並不確實，僅是為了在表單上打勾而已。

除此之外，由於燃料有毒又具有腐蝕性，因此管線也需要仔細檢查才能確知安全，這部份也被省略，不過幸運的是火箭成功完成裝填燃料，並沒有出問題。楊格決定測試點火系統，這個決定就犯下了大錯。

當時蘇聯火箭的點火系統一直都不完善，因此進行相關測試時，不能夠裝那麼多的燃料，結果為了趕時間，蘇聯的工程師在裝滿燃料的火前底下檢查點火系統，糟糕的是，他們檢查的方式非常不專業，是用耳朵去聽有點火裝置有沒有合理的喀噠聲，更令人難以致信的是，為了聽清楚喀噠聲，這些工程師不能戴防毒面具，以免遮住耳朵。這使得萬一有燃料洩漏，他們可能當場被毒死。

就在檢查的過程中，技術人員找到了故障點，一個燃料泵有些許的燃料洩漏，電路也有一些短路。因此他們趕緊拆除故障的故份，當他們搞定之後，他們卻已經沒有時間重新檢查，因為內德林元帥已經到了。

知道內情的首席總參謀長阿爾．索科洛夫(AI Sokolov)坦率地向內德林提出建議，主張飛彈應該暫緩發射，結果內德林叱責他是懦夫。索科洛夫一怒之下，乾脆直接離開火箭基地，此舉注定了兩人的生死命運。

到了10月24日晚上，技術人員認為電氣設備已經全部修好，開始進行發射步驟，結果電路設備卻出現致命的錯誤，它先點燃了了第2節火箭，火焰很快就把第1節火箭也引燃，造成了一場巨大的爆炸，火箭燃料的爆炸溫度可高達攝氏3000度，內德林當場燒成灰，只剩幾枚燒熔的勳章被保留。除內德林以外，160多名工程與與150名觀眾也受到波及，多數人都死於當場。

火箭事故之後，消息被蘇聯長期隱瞞，官方僅告訴家屬罹難者是死於空難，直到1963年，才送還一些平民的遺體，不過相關事件仍然保密。最終蘇聯解體之後，與事件相關的部份檔案才得以公開，不過多數的資料早在蘇聯時代已經銷毀。

內德林事故告訴我們，急就章縮短測試時間，不顧安全程序有多麼的危險，而且也是政治誤事的慘痛教訓，不信任專業的決定，必然會遭到嚴重的報應，這是所有計畫都必須牢記的。

(中時電子報)