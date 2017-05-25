開南大學攜手餐旅業 推產學合作
開南大學25日與饗賓餐旅事業集團簽署合作意向書，預計今年9月起攜手在職學士學分專班的產學合作，讓學生有更多就學和就業機會，根據了解，饗賓餐旅集團有共7家品牌，包括最全省都有名的饗食天堂，年營業額逾25億。
董事長陳啟昌表示，這邊是他發展企業的原鄉，餐飲業是服務業，學習的不只是廚藝和中央廚房的行政管理，學生更要學習人際溝通與貼心服務，這個部分，就要靠大學的教育體制加以支撐，而開南大學完整教學資源，必能訓練優秀出好的員工。
教務長黃文吉說，此產學專班提供35個學生正職職缺，每月薪資2萬7000元，外地生在台北住宿只收1000元，整個專班學生課程採「5+1+1」設計，包含5天工作，1天上課，與1天休息模式，入學即就業，而學生在經過完整教育訓練後，除享有勞健保，並還有1個月年終獎金。
校長梁榮輝表示，饗賓餐飲集團能與開南大學一同打造學生實體教育需求以及技術能力的合作，還能提供專班學生成績及工作考核平均前三名同學，每人每學期獎助學金18,000元的鼓勵，非常符合開南大學辦學精神，就如此次指考的弱勢學生，除享有第一年免住宿費和學雜費，每個月還可領5000元助學金（包含寒暑價照發），而低收入家庭的學生，學校更4年免住宿費，真心幫助他們。
關懷弱勢，除了金錢贊助，產學合作的推動，更讓學生發揮所長，翻轉人生。
(中時)
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