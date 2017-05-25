查竄改效期治痛感冒液 嘉縣下架1280瓶

嘉縣衛生局已清查轄內藥局及藥商等共15家，下架「天良諾克治痛感冒液」產品1280瓶。（ 呂妍庭翻攝）

嘉縣下架「天良諾克治痛感冒液」產品1280瓶。（ 呂妍庭翻攝）

天良生物科技公司涉嫌竄改「天良諾克治痛感冒液」藥品效期，嘉縣衛生局接獲新北市衛生局，指「天良諾克治痛感冒液」有改標情況，隨即啟動流通產品下架回收機制，目前已清查嘉縣轄內藥局及藥商等共15家，查獲「天良諾克治痛感冒液」產品計1280瓶（60毫升/瓶），已全數下架回收完成。

基於維護民眾用藥安全，嘉義縣衛生局呼籲民眾如持有該產品，不管任何批號效期請立即停止使用，身體倘有不適者，請就近至醫療院所進行醫治，同時警告所有藥局及藥商切勿以身試法，倘業者製造販售偽藥者，可依違反藥事法第82條規定，處以10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

(中時)