員警盤查可疑車輛 遭車窗夾手拖行
台中市大甲警分局日南派出所王姓員警，下午執行交通稽查勤務，盤查路旁可疑車輛時，男性駕駛拒絕配合，王員聞到車內疑似有K味，緊抓方向盤不放，對方狂踩油門逃逸，王員遭拖行100公尺，全身多處擦傷，送大甲李綜合醫院，經敷藥包紮後，無生命危險，目前留院觀察。
日南派出所長左家玄表示，今日下午4時許，民眾報案稱大甲中山路、臨江路口，有輛銀色轎車怠速長達1個多小時，都沒有人員下車，33歲王姓員警獲報前往查看，敲車窗盤查時，對方先是按下車窗，隨即踩油門，拖行王員受傷，嫌犯最後逃逸。
王姓員警受傷送大甲李綜合醫院治療，經檢查臀部、左手臂及雙腳膝蓋擦傷，X光檢查並無其他骨折情形，王員父母親表示，希望兒子住院觀察。大甲分局長廖國政及督察組長蔡鴻璋獲知，傍晚前往醫院慰問。
警方調閱路口監視器，以車追人，已掌握特定對象。據了解駕駛為設籍在台中沙鹿的陳嫌，共有毒品、竊盜、槍砲等多項前科，拖行員警後往苗栗方向逃逸，車上另有2名乘客，警方已發動警網追緝中。
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(中時)
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