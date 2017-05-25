愛愛愛不停 金門縣府團隊再「出手」
金門縣長陳福海今（25）日捐款20萬元給金門家扶中心，14名縣府主管也將各人的「端節慰助金」1萬2000元捐給6個公益團體，讓迎接佳節來臨的幸福島嶼，洋溢滿滿的愛心和關懷。
走過軍管烽火歲月的金門，在戰地政務時期「全民皆兵」的要求下，不論男、女年滿16歲均需接受民防自衛隊員訓練。金門縣議會在2015年通過「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲3節慰助金發放自治條例」，讓陳福海縣長的競選政見得以落實執行，也讓當年用犧牲和奉獻來保衛家園的鄉親，獲得實質的慰藉。
今年仍未滿55歲的陳福海，今天帶頭捐款20萬元，作為金門家扶中心興建新館之用，其他14位主管則捐出各人的「端節慰助金」1萬2000元給福田家園、松柏園、晨光教養家園、大同之家、康復之友會、家長協會等公益團體。
陳福海感謝主管們與他作伙散播善和愛的力量，讓金門更加幸福美好，也讓金門的正能量繼續往上提升。多位主管則表示，他們連年捐出3節慰助金，充實公益團體的運作資金，想到可以幫助許多鄉親，內心感覺充滿平安喜樂。
(中時)
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