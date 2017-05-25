八德國小老舊校舍整建　鄭文燦：請校方完善規畫

桃園市長鄭文燦到八德國小視察校舍改建整建案。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦到八德國小視察校舍改建整建案。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦到八德國小視察校舍改建整建案。（甘嘉雯攝）

桃園市八德國小即將進行老舊校舍改建工程，桃園市長鄭文燦25日到校視察，期許未來提供學校師生更加優質安全的教學空間，賦予一座具有歷史、滿載地方回憶，陪伴社區共同走過百年風華的校園嶄新生命。

鄭文燦表示，八德國小校舍屋齡介於30至40年之間，部分校舍有抗震強度不足的情形，市府推動八德國小校舍更新，總經費約1億8000萬元，請校方完善規畫教學區及運動區，讓創校118年的八德國小，再現風華。

八德國小校地約2.9公頃，面積較廣，教育部與市府教育局依八德地區的人口成長度核算，將以48班為規畫基準整建校舍。校方針對校舍重建，提出包括校舍全部重新配置的甲案以及部分重新設置的乙案。

甲案的優點為教學區及運動區等全部重新規畫，施工較為容易，但缺點為3年工期間，師生將無法使用操場；乙案是拆除部分校舍進行重建，師生仍可使用操場，缺點為重建與拆除同時進行，工程難度較高。兩案皆以48班為規劃基準，市府尊重學校意願採取甲案，但建築量體仍請校方完整規畫，並交由教育局審查。

鄭文燦請校方盡速完成規畫、早日動工、縮短工期，降低對學校師生在教學、運動等方面的影響，並縝密規畫校門的位置，增設側門，讓師生更方便通行。興建期間若需使用八德區慢速棒壘球場或八德重畫區的公園等土地，將專案研議，讓師生有更多活動空間。

(中時)