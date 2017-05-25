桃市公設地檢討 議員促用代金制度

關於公設保留地，市議員劉仁照促市府，一方面開闢「收取代金」的併行軌，把資金集中調度，做公共設施的開發。（圖/甘嘉雯翻攝）

桃園市實施10多年的容積移轉制度，將有重大改革，以往捐贈公共設施保留地換容積模式，將改為公設地不得大於5成、其餘則是代金；市議員劉仁照表示，公設保留地長期未徵收補償，引發地主抗議，桃園市是否要比照台北市代金制度，都發局長盧維屏表示，年底會修正現有的施行條例。

劉仁照表示，公設保留地並非僅是台北市的問題，全國都有數量龐大的私有土地被畫為馬路，因為公權力侵犯私有財產，因此大法官400號解釋文做出必須提出其他方法,補償特別犧牲的私地主，但目前各縣市政府私有地捐贈給公家來換獎勵容積，執行成效不彰。

前台北市長郝龍斌時代提出全面實施代金制，當時引發不小爭議，同時引起私地主反彈，台北市51名議員連署提出的「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，希望維持現行容積代金、捐地換容積「雙軌制」並行，並取消道路徵收15米路寬限制。

劉仁照問市府進度？都發局表示，還在研議中，他質疑市府是不是螺絲鬆了？2個月前就提醒都發局要研擬代金，難道要等地主衝到市府抗議才覺醒？

盧維屏表示，目前全市約有1000多公頃的公設保留地，主要透過容積移轉、公共建設徵收方式處理，不過實施10年來發現，取得的土地零散，無法進行道路開闢，顯示現行制度仍有改進空間，市府要採更積極的雙軌制，一方面讓常軌的容積移轉制繼續進行，另一方面開闢「收取代金」的併行軌，把資金集中調度，做公共設施的開發。

(中時)