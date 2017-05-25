武陵外籍交換生畢業 學校舉行成果展
國際扶輪青少年交換委員會，去年將10位外籍交換生安排至武陵高中學習中文，武陵高中因此為他們量身打造1年的課程，1年來，他們學習國畫、書法、烹飪、功夫、化學、微電影拍攝等多元面向的課程，讓他們深入認識台灣，學校25安排別開生面的畢業典禮，校長林清波不僅頒發畢業證書給他們，還讓外籍生成果發表。
指導老師朱淑華說，台灣的繁體字是形系文字，對於習慣拼音系統的他們，每個字就如同一幅畫，需要一筆一畫的拆解、詮釋、比喻等等各種方式，使他們能夠區隔字與字之間的差異，這個工程極其浩大，需要透過大量講義，讓外籍生能從字、詞、句子、到文章，循序漸進，架構出基本中文能力。
來自捷克的藍赫君說，中文是很重要的語言，加拿大的莊瑞河很喜歡台灣的大自然，法國的徐茱兒說，來到台灣與大家很親近，同樣來自法國的簡子孟說，他很喜歡同學；巴西的吳悠說，台灣有好玩的地方可以去，瓜地馬拉的柏瑞絲喜歡學習不同的語言，西班牙的洪亞立與德國的胡德斌說，大家一起念書，比自己一人更好玩。
朱淑華說，外籍生1年來反覆練習這一年所學到的華語字，再配合國家華語測驗推動工作委員會網站上的題庫，使其熟悉考試題型與制度，最後他們都在20日時順利通過測驗。
(中時)
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