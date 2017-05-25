曼聯銜哀奪冠 貝克漢：重要超越運動

前英格蘭足球明星貝克漢（右）認為曼聯贏得歐霸冠軍，對安撫恐攻罹難者家屬有莫大意義。（美聯社資料照）

就在曼徹斯特體育館遭到恐怖攻擊後，這個城市最負盛名的足球隊「紅魔」曼聯今天驕傲舉起歐霸聯賽冠軍金盃。前曼聯球星、英格蘭「萬人迷」貝克漢（David Beckham）表示，這對整個城市甚至英國來說，都是重要的夜晚。

「今晚比運動更加重要，不只是對曼聯而言，對這個城市乃至於我們的國家，都是重要的一個夜晚。」貝克漢說：「當我們哀悼那些失去摯愛的家庭時，我們還有運動可以在這個困難的時刻帶來一點開心，讓我們一起為和平祈禱。」

發跡於曼聯的貝克漢曾替紅魔出賽394場，然後轉會到西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，最後在美國的洛杉磯銀河隊結束球員生涯。今天貝克漢也首次獲得美國足球名人堂提名。

(中時電子報)