北港農工成果展關心食安 畜產農經產品受歡迎
北港鎮北港農工25日舉行全校實習成果展，今年以食品安全為主題，農經科利用農產天然色素研發「彩色花朵饅頭」、畜保科則推出「實習烤雞」，用安全美食展現學習成果，吸引社區民眾前來品嘗美食。
北港農工為展現學生1年來的技藝實習成果，今天舉辦各科實習教學成果展，共展出農經科美食與園藝、化工科清潔保養品、畜保科加工食品等實習成果，其中貼近日常生活的農經、畜牧、化工產品最受好評，吸引不少民眾參訪。
畜保科推出各種創意食品，包括竹炭貢丸、起司丸子、鮮乳饅頭，特別的口味讓大家大飽口福，不過最受歡迎的是烤雞，學生表示，烤雞是自己飼養的實習雞，除了吃飼料還吃有機牧草，品質絕對有保證。
農經科利用農產品的天然色素，製作「彩色花朵饅頭」與「彩色天然飲品」，農經科主任王淑美說，竹炭的黑、南瓜的黃、抹茶的綠、蝶豆花的紫，都是色彩繽紛的天然色素，不僅吃得健康，也讓人賞心悅目。
化工科配合食安問題，研究甲殼素的應用，主要用於延長食物的氧化時間，讓食物常保新鮮、賣相更加。
校長廖宏瑩表示，目前成熟的產品包括美食、保養品與農產品，不過由於產量有限，平常僅供應校內所需，實習成果展才對外開放，日後若能大量生產，不僅可創造學校自有財源，更可讓學生感受實務經驗所帶來的經濟效益與成就感。
(中時)
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