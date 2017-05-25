口紅、點菸器分裝 警查獲破百萬毒品

4嫌移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方發現方嫌為躲避查緝，利用新型的口紅、點菸器來分裝毒品。（葉書宏翻攝）

警方發現方嫌為躲避查緝，利用新型的口紅、點菸器來分裝毒品。（葉書宏翻攝）

警方發現方嫌為躲避查緝，利用新型的口紅、點菸器來分裝毒品。（葉書宏翻攝）

22歲方姓男子涉嫌在雙北市販毒，新北市中和警分局23日直搗中和區民享街毒窟，逮捕方嫌及3名共犯，警方發現方嫌為躲避查緝，利用新型的口紅、點菸器來分裝毒品，當場查扣市價破百萬元毒品，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，方嫌等人施用毒品咖啡包、搖頭丸，見新型態毒品有利可圖，發現近期政府大力查緝毒品，突發其想自網路購入點煙器及口紅造型毒品分裝器，成功多次逃過警方查緝。

警方獲報蒐證、跟監多時，23日前往查緝，在屋內查獲「惡魔」包裝混合型咖啡包毒品1365.5公克、K他命毒品149.61公克、大麻2.59公克、新型態軟糖、梅片毒品、毒品封口機、點鈔機、電子磅秤等證物。

警方前往查緝時，方嫌等人的手機還響個不停，生意相當好。方嫌等人矢口否認販毒，辯稱都是自己食用，大量的比較便宜。警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)