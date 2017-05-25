「假檢警」騙7旬翁匯錢 警專業分析保住160萬

警方與郵局人員合作，讓楊姓老翁（右二）保住160萬元。（張朝欣翻攝）

北港鎮7旬楊姓老翁被詐騙集團洗腦，硬要匯出160萬元全部家當，其妻與2名員警苦勸3、4個小時無效，最後請來警分局偵查隊長剖析詐騙手法，老翁才大夢初醒，25日特別向警方道謝，讓他保住務農多年的積蓄。

楊姓老翁22日在住家接獲假警官、檢察官電話，指稱其帳戶是人頭帳戶，要求他將帳戶存款、定存解約，匯至指定帳戶監管凍結，案件結束後便會將錢歸還。

假檢察官並警告老翁，基於偵查不公開規定，到金融機構匯款時，一定要向行員表示這些錢是要購買房屋的款項，並不得將此事告知家人、鄰居、里長，否則將觸法被關。

老翁為了證明自己的清白，同時也擔心被關，24日前往北港郵局要求臨櫃匯出存款70萬元，另以郵局壽險保單借款40萬元，北港郵局經辦吳其士、襄理黃明藤、經理陳素燕察覺有異報警。

警員江奕綾前往現場攔阻，老翁卻堅持不需任何人協助，警方只好通知其妻到場協助，老翁見狀大表不滿離去。

老翁返家後仍不死心，準備再到其他金融機構匯款，妻子苦勸無效，只好報警求助，警員張嘉勝前往勸阻3個多小時，老翁仍不為所動，還說「你們不懂啦，不要害我被關」。

最後北港警分局偵查隊長謝岱芳趕往老翁住家，運用多年辦案經驗，詳細解說詐騙集團的劇本與流程，老翁才恍然大悟，驚覺是遇到詐騙。

老翁向警方說，他除向郵局借款40萬元，本來還想再以銀行人壽保險單借款50萬元，加上郵局存款70萬共160萬元匯給詐騙集團，還好警方與郵局人員耐心十足，才讓他保住老本。

(中時)