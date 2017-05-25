台日超商冰沙大戰 台灣消費者最愛這一杯

台、日超商共五款冰沙進行民調，結果日本Lawson超商的宇治抹茶冰沙大獲全勝。（圖／得易Ponta提供）

去年夏天台灣超商推出冰沙，半年熱賣800萬杯，今年預估商機高達10億元，各超商無不磨拳擦掌祭出各種口味冰沙，國人最愛的日本旅遊也將進入旺季，日本超商早在2015年就推出冰沙產品，近期也推出新口味冰沙，國人心目中最愛的冰沙是哪一款，國人購買冰沙的考量點又是什麼。

東森集團旗下東森整合行銷P Survey市調網，針對國內四大超商及日本羅森Lawson超商，共五款主打的冰沙進行網路民調大評比，共回收5,813份問卷，結果發現日本羅森Lawson超商的宇治抹茶冰沙大獲全勝，佔48％，25～39歲超過一半族群喜歡。

台灣四大超商四款冰沙與日本Lawson冰沙，有的主攻食材健康、在地化食材，有的強調口味傳統、懷舊。

P Survey市調網調查結果，日本Lawson超商Machi Cafe冰沙宇治抹茶口味(定價約新台幣80元)勝出，選擇的男女的比例平均，普遍選擇的理由是口味吸引人，感覺材料用的較好。

其次是萊爾富Hi Cafe冰沙芒果牛奶冰沙(定價65元)16.6％、7-11樂(冰冰冰)鯊巧克力可可脆片口味(定價70元)14.5％、全家酷繽沙抹茶紅豆口味(定價70元)14％以及OK超商阿奇儂冰沙花生花豆口味(定價45元)7％。

萊爾富主打芒果冰沙，強調使用台南新鮮芒果，消費者材料運用較好的認同度高，在女性及40歲以上消費者的支持度上明顯較高，男性消費者對65元訂價的滿意度高。

7-11樂(冰冰冰)鯊巧克力可可脆片口味，在34歲以下支持度較高，消費者對冰沙顆粒及甜度的滿意度高。

全家酷繽沙抹茶紅豆口味，在男性，25歲以下，及50歲以上支持度較高，選擇理由是口味，基於嘗新，以及材料用的較好。

OK超商阿奇儂冰沙花生花豆口味，以男性，及40歲以上支持度高，主打傳統台式口味，意外擄獲30歲以下女性的胃，45元在CP值及價格是五款冰沙中滿意度最高的。

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(工商)