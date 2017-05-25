員林國宅爭議沒共識 成三輸僵局

員林國宅爭議形成三輸。（圖/吳敏菁）

員林市規模最大「員林國宅」，閒置地下商城，去年6月以3.49億標出，業者計畫打造健身中心，在申請變更使用執照前，先行施工，住戶抗議，半年過去，業者和住戶未達成共識，昨(24)天議員不滿拖下去，造成「三輸」，質詢「可以收回標案嗎？」彰化縣府表示，一切依法行政。

員林國宅標售地下商城爭議大半年，業者不滿花錢得標，搞到最後動彈不得，損失慘重；住戶委屈，停車空間受擠壓，地下隔間破壞，就怕影響建築結構；縣府無奈，代營建署執行標案，非入縣庫，成眾矢之的。

議員曹嘉豪質詢，都大半年了，爭議還是無解，擔憂如何收尾？縣府既駁回申請變更使用執照，並委託彰化縣建築師公會鑑定30處得恢復原狀，就該依法行政，再拖下去，發生公安問題誰負責？地下室到底是共用，還是專用，權利也要釐清。希望縣府團隊有執行力。

議員葉麗娟指出，這個爭議很多人都無辜，業者標下去了，不能動，造成三輸局面，如何散後？能夠把傷害降到最低嗎？能夠收回標案嗎？

縣長魏明谷表示，收回標案也要依法律程序。建設處表示，4月18日彰化縣建築師公會鑑定 30處要恢復原狀，依規定期限6月1日要收到業者提出改善計畫書，縣府再依計畫書進行審查，是否核准變更使用，還待先回復原狀再審理，全案依程序進行中。

(中時)