百名竹科工程師 遭假援交詐騙

警方將涉嫌幫詐騙集團洗錢的廖姓主嫌等19名嫌犯移送法辦。(林郁平翻攝)

警方共查扣到現金300多萬元及數萬元人民幣、日幣、港幣、泰銖等外幣、1118張Google play儲值卡、200餘本存摺、U盾、300萬元本票、委託書等贓證物。(林郁平攝)

警方為保全不法所得，日後以進行沒入，還查扣了2輛賓利及賓士高級轎車。(林郁平翻攝)

嫌犯洗錢流程圖。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第四大隊與新竹市警方，分析165反詐騙諮詢專線平台資料庫，發現去年有多名被害人遭假援交詐騙，分別購買了數萬元不等的MyCard遊戲點數交給歹徒，因案情複雜，集團組織龐大，專案小組報請新竹地檢署檢察官邱治平及台南地檢署檢察官胡晟榮共同指揮偵辦。

警方經蒐證數個月，發現以38歲廖姓男子為首的集團，涉嫌勾結「假援交」等詐騙集團，在北、中、南各地成立6家科技公司，以買賣遊戲點數為幌子，實則替詐團洗錢。警方將廖嫌等19人逮捕到案，清查該集團在半年內進出的資金即高達10多億元，並赫然發現誤入色情陷阱的被害人以竹科工程師最多，至少有上百人上當被騙。

其中一名25歲呂姓竹科工程師，去年2月在交友網站遇到暱稱「天天」的女子主動搭訕，女子表示有兼職援交，要呂男先到超商購買3000元的遊戲點數做為交易費用，後來又以要證明他不是警察等藉口，要呂男繼續購買點數。

呂男照做後，女子不但仍未現身，他還接獲自稱是「竹聯幫戰堂豹哥」的恐嚇電話，不斷勒索遊戲點數，呂男在一天內共被騙走54萬元，才驚覺自己被騙。

警方調查，廖嫌曾赴大陸從事遊戲點數買賣生意，疑似與藏身在大陸的詐騙集團合作，在台成立6家科技、線上娛樂公司做為掩護，利用淘寶網、支付寶申請大量人頭帳號，將假援交所騙來的點數變現，或是賣點數給假檢警詐騙集團，再利用人頭帳戶從事兩岸地下匯兌、進行洗錢，並從中抽取3成作為酬勞。初估營運一年多來，經手的金額高達10億元以上。

警方兵分多路到高雄、台南、台中、新北市等地搜索，將廖嫌等19人拘提到案，當場查扣到現金300多萬元及數萬元人民幣、日幣、港幣、泰銖等外幣、1118張Google play儲值卡、200餘本存摺、U盾、300萬元本票、委託書等贓證物。另為保全不法所得日後沒入，警方還查扣了2輛賓利及賓士高級轎車。全案訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時)