阿婆古早味鹼粽 竟是添加硼砂

台南市衛生局稽查「周家古早味鹼粽」，清查周家有無庫存，並追查網路拍賣流出的粽子。（台南市衛生局提供）

彰化縣衛生局在網路上隨機購買抽驗，檢出台南市「周家古早味鹼粽」摻加硼砂，台南市衛生局25日下午到東區稽查這家小型的家庭粽子工廠，由年近7旬的蘇姓阿婆製作，其中10顆由周姓女兒上網拍賣，台南市衛生局正設法追回流出的問題粽。

加硼砂製作鹼粽是台灣早期的作法，可讓鹼粽口感更Q，外形看來更可口，但因會危害人體，早在20年前已立法禁用，並改以合法添加物「三偏磷酸鈉」取代。

觸犯法規的台南市蘇姓阿嬤年近7旬，她稱最後一批在15日製作，共作30顆鹼粽，打算10顆自吃，10顆分送朋友與零賣，10顆交給女兒周姓女子上網以「周家古早味鹼粽」名義拍賣。

不料被彰化衛生局在網路隨機購買，查出添加硼砂，並被驗出違法添加未經主管機關許可的添加物，台南市衛生局依照食品安全衛生管理法15條第10項將蘇姓阿婆函送台南地檢署，另外依照情節輕重，罰款6萬到2億元不等。

(中時)