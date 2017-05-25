不要晚7天回家 嘉縣消防局籲慎選戲水區域
暑假將屆，許多民眾都會前往開放水域戲水、消暑，若對水域狀況不清楚將有生命安全問題，有鑑於此，嘉義縣消防局第二大隊今除辦理游泳訓練暨潛水複訊，強化消防人員水域救援能力，另也呼籲民眾應選擇有救生員警戒的水域來活動，才不會晚7天回家。
嘉縣消防局第二大隊指出，每年暑假常發生因不熟水域習性或是沒有選擇有救生員警戒的水域活動，而釀起溺水意外；轄內虎頭崁埤、三疊溪、嘉南大圳為防溺重點區域，同時呼籲民眾勿擅自進入公告禁止戲水場所，才能有效保障自身生命安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。