不要晚7天回家 嘉縣消防局籲慎選戲水區域

暑假將屆，嘉縣消防局呼籲要慎選戲水區域。(高錦如翻攝)

嘉義縣消防局第二大隊今辦理游泳訓練暨潛水複訊，強化消防人員水域救援能力。(高錦如翻攝)

暑假將屆，許多民眾都會前往開放水域戲水、消暑，若對水域狀況不清楚將有生命安全問題，有鑑於此，嘉義縣消防局第二大隊今除辦理游泳訓練暨潛水複訊，強化消防人員水域救援能力，另也呼籲民眾應選擇有救生員警戒的水域來活動，才不會晚7天回家。

嘉縣消防局第二大隊指出，每年暑假常發生因不熟水域習性或是沒有選擇有救生員警戒的水域活動，而釀起溺水意外；轄內虎頭崁埤、三疊溪、嘉南大圳為防溺重點區域，同時呼籲民眾勿擅自進入公告禁止戲水場所，才能有效保障自身生命安全。

(中時)